BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Vormittag stabil

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:22 Uhr die BioNTech (ADRs)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 142,05 EUR. Im Tageshoch stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 142,55 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie sank bis auf 141,45 EUR. Bei 142,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.913 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (228,40 EUR) erklomm das Papier am 03.01.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,81 Prozent hinzugewinnen. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 111,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 202,50 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 07.11.2022 vor. In Sachen EPS wurden 6,98 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) 12,35 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.461,20 EUR – das entspricht einem Minus von 43,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.087,30 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 29.03.2023 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 34,83 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie im Minus: BioNTech beginnt mit klinischer Studie zu Malaria-Impfstoff

BioNTech-Aktie schließt fest: COVID-Impfstoff von BioNTech in China eingetroffen

BioNTech-Aktie schließt stärker: Deutsche Staatsbürger in Volksrepublik China sollen mit BioNTech geimpft werden

