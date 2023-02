BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagnachmittag mit Kursplus

Das Papier von BioNTech (ADRs) legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 132,50 EUR. Bei 133,35 EUR markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 130,90 EUR. Bisher wurden heute 25.977 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.08.2022 auf bis zu 186,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 29,03 Prozent zulegen. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 111,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 19,05 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 200,50 USD an.

Am 07.11.2022 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,98 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 12,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat BioNTech (ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 3.461,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.087,30 EUR erwirtschaftet worden waren, um 43,14 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.03.2023 erfolgen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 35,24 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

