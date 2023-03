BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittag stärker

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die BioNTech (ADRs)-Papiere um 12:12 Uhr 0,7 Prozent. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.188 Stück gehandelt.

Am 31.03.2022 markierte das Papier bei 189,07 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BioNTech (ADRs)-Aktie somit 31,85 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2022 auf bis zu 117,08 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 200,50 USD.

Am 07.11.2022 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,98 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 12,35 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 43,14 Prozent auf 3.461,20 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.087,30 EUR erwirtschaftet worden.

Die BioNTech (ADRs)-Bilanz für Q4 2022 wird am 29.03.2023 erwartet.

Experten taxieren den BioNTech (ADRs)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 35,36 EUR je Aktie.

