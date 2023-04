BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagmittag billiger

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 11:56 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 123,83 USD. Bisher wurden heute 586 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,99 USD. Dieser Kurs wurde am 16.12.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BioNTech (ADRs)-Aktie somit 34,48 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2022 Kursverluste bis auf 117,08 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 173,50 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

BioNTech (ADRs) veröffentlichte am 27.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 9,26 EUR. Im letzten Jahr hatte BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 12,18 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,67 Prozent auf 4.278,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.532,50 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 08.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 06.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,59 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

