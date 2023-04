BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verzeichnet am Vormittag Verluste

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 114,15 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BioNTech (ADRs)-Aktie bei 114,15 EUR. Bei 115,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 7.595 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 185,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2023 bei 110,85 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 2,98 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 173,50 USD.

BioNTech (ADRs) veröffentlichte am 27.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 12,18 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.278,30 EUR – eine Minderung von 22,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.532,50 EUR eingefahren.

Am 08.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 06.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,59 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com