BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag kaum bewegt

BioNTech (ADRs) im Blick

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 92,29 USD bewegte sich die BioNTech (ADRs)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der BioNTech (ADRs)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 92,29 USD. Im Tageshoch stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 93,50 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 92,12 USD ab. Mit einem Wert von 93,42 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.207 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 01.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,74 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BioNTech (ADRs)-Aktie somit 26,61 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,27 USD am 21.03.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 118,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 20.03.2024. Das EPS wurde auf 2,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,59 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 63,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,36 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 06.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der BioNTech (ADRs)-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 12.05.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -1,855 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie in den Büchern stehen.

