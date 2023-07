BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Mittag südwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BioNTech (ADRs)-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 98,76 EUR.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:00 Uhr um 0,1 Prozent auf 98,76 EUR ab. Bei 98,16 EUR markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,34 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 17.781 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 09.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 185,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 88,23 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 91,60 EUR. Dieser Wert wurde am 11.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 144,29 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 08.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,05 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 14,24 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 79,97 Prozent zurück. Hier wurden 1.277,00 EUR gegenüber 6.374,60 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 07.08.2023 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 05.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,81 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

