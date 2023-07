BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Vormittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Das Papier von BioNTech (ADRs) konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 99,12 EUR.

Um 09:21 Uhr stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 99,12 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 99,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,34 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 8.242 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 185,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2022). 87,55 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 91,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 7,59 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 144,29 USD.

BioNTech (ADRs) gewährte am 08.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 EUR gegenüber 14,24 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat BioNTech (ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 1.277,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.374,60 EUR erwirtschaftet worden waren, um 79,97 Prozent verringert.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von BioNTech (ADRs) wird am 07.08.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 05.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,81 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

