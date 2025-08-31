BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Abend in Rot

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von BioNTech (ADRs). Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 100,01 USD.

Die Aktie notierte um 19:59 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 100,01 USD. Zwischenzeitlich weitete die BioNTech (ADRs)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 99,88 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 100,67 USD. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 82.651 Stück gehandelt.

Am 18.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 131,24 USD. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 31,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 81,84 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie 22,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BioNTech (ADRs) 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 135,33 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

BioNTech (ADRs) gewährte am 04.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. BioNTech (ADRs) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,81 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 295,83 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 138,55 Mio. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BioNTech (ADRs) am 03.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Verlust von -4,914 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

