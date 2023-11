So bewegt sich BioNTech (ADRs)

BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) steigt am Nachmittag

03.11.23 16:08 Uhr

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 4,8 Prozent im Plus bei 96,92 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die BioNTech (ADRs)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 4,8 Prozent auf 96,92 USD zu. Im Tageshoch stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 98,27 USD. Mit einem Wert von 93,34 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 541.439 BioNTech (ADRs)-Aktien. Bei 188,99 USD markierte der Titel am 16.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BioNTech (ADRs)-Aktie somit 48,72 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 88,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 136,29 USD. Am 07.08.2023 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,79 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 6,45 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 94,76 Prozent auf 167,70 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.200,00 EUR gelegen. BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 06.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 04.11.2024. Von Analysten wird erwartet, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2023 3,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie NYSE-Titel Pfizer-Aktie letztlich unbewegt: Pfizer rutscht in die roten Zahlen NYSE-Titel Pfizer-Aktie schwächer, Seagen-Aktie stabil: EU-Kommission genehmigt Milliardenübernahme von Seagen NASDAQ-Wert BioNTech-Aktie tiefrot: Schwache Impfstoffnachfrage belastet BioNTech - Hohe Abschreibungen drohen

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images