BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) fällt am Nachmittag

Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 4,3 Prozent auf 138,75 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BioNTech (ADRs)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 138,65 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 142,35 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 62.319 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 209,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 33,77 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2022 Kursverluste bis auf 111,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 24,66 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 202,50 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 07.11.2022. Das EPS belief sich auf 6,98 EUR gegenüber 12,35 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 3.461,20 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 43,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.087,30 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.03.2023 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2022 34,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

