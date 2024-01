BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 109,20 USD ab.

Das Papier von BioNTech (ADRs) befand sich um 16:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,8 Prozent auf 109,20 USD ab. Die BioNTech (ADRs)-Aktie sank bis auf 109,15 USD. Bei 110,14 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BioNTech (ADRs)-Aktien beläuft sich auf 40.369 Stück.

Am 07.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 156,28 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,00 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 24,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 126,29 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 06.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 6,98 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 895,30 EUR – eine Minderung von 74,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.461,20 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 01.04.2025 präsentieren.

Experten taxieren den BioNTech (ADRs)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,19 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

