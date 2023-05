BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittag billiger

Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 11:54 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 109,15 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 1.114 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (188,99 USD) erklomm das Papier am 16.12.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,24 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 108,96 USD ab. Abschläge von 0,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 166,00 USD.

Am 27.03.2023 hat BioNTech (ADRs) die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 12,18 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22,67 Prozent auf 4.278,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 5.532,50 EUR umgesetzt.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 08.05.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 06.05.2024 dürfte BioNTech (ADRs) die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,57 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com