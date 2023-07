BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von BioNTech (ADRs)

BioNTech (ADRs) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 105,90 USD.

Die Aktie notierte um 22:40 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 105,90 USD. In der Spitze fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 107,25 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 107,42 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 346.185 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 16.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 188,99 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 78,46 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 100,81 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 4,81 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 144,29 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Am 08.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 14,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BioNTech (ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 1.277,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.374,60 EUR erwirtschaftet worden waren, um 79,97 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 07.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 05.08.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Gewinn in Höhe von 4,81 EUR je Aktie aus.

