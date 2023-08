BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) schiebt sich am Freitagmittag vor

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 107,04 USD.

Um 12:02 Uhr wies die BioNTech (ADRs)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 107,04 USD nach oben. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.126 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,99 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 76,56 Prozent. Am 12.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,81 USD ab. Mit einem Kursverlust von 5,82 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 144,29 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 08.05.2023. Das EPS wurde auf 2,05 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 14,24 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat BioNTech (ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 1.277,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.374,60 EUR erwirtschaftet worden waren, um 79,97 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 07.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 05.08.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2023 4,77 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

