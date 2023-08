BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Vormittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Zuletzt konnte die Aktie von BioNTech (ADRs) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 97,58 EUR.

Um 09:20 Uhr ging es für das BioNTech (ADRs)-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 97,58 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 97,98 EUR. Mit einem Wert von 97,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 1.762 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 09.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 185,90 EUR. 90,51 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 91,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 6,13 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 144,29 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 08.05.2023. Es stand ein EPS von 2,05 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 14,24 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 79,97 Prozent zurück. Hier wurden 1.277,00 EUR gegenüber 6.374,60 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 07.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 05.08.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,77 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie etwas stärker: BioNTech vollzieht Übernahme von KI-Unternehmen

Kooperationsvertrag: Moderna will mRNA-Medikamente in China entwickeln

AstraZeneca-Aktie knickt ein, BioNTech-Aktie an der NASDAQ im Plus: Schadenersatzklagen gegen BioNTech und AstraZeneca vor Gericht