BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagvormittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Das Papier von BioNTech (ADRs) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 121,62 USD abwärts.

Um 01:58 Uhr ging es für die BioNTech (ADRs)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 121,62 USD. Das bisherige Tagestief markierte BioNTech (ADRs)-Aktie bei 121,56 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 122,82 USD. Zuletzt wechselten 426.894 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 16.12.2022 markierte das Papier bei 188,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 55,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,51 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 21,47 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 142,29 USD.

Am 07.08.2023 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,79 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,45 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 94,76 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 167,70 EUR im Vergleich zu 3.200,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 06.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie in Höhe von 5,19 EUR im Jahr 2023 aus.

