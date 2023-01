BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Donnerstagmittag mit roter Tendenz

Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 0,4 Prozent auf 137,95 EUR ab. Bei 137,25 EUR markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 138,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.660 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 05.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 206,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 33,07 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2022 Kursverluste bis auf 111,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,94 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 202,50 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

BioNTech (ADRs) gewährte am 07.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,98 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 12,35 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 43,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.087,30 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.461,20 EUR.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte BioNTech (ADRs) am 29.03.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie in Höhe von 34,83 EUR im Jahr 2022 aus.

BioNTech-Aktie in Grün: Deutschland hat Abnahmeverpflichtung für 375 Millionen Dosen BioNTech-Impfstoff

BioNTech-Aktie im Minus: BioNTech beginnt mit klinischer Studie zu Malaria-Impfstoff

BioNTech-Aktie schließt fest: COVID-Impfstoff von BioNTech in China eingetroffen

