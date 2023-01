BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Vormittag mit Kursabschlägen

Um 09:22 Uhr fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 138,00 EUR ab. Die BioNTech (ADRs)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 138,00 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 138,05 EUR. Bisher wurden heute 1.002 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Am 05.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 206,10 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,04 Prozent hinzugewinnen. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 111,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 202,50 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 07.11.2022. Das EPS wurde auf 6,98 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 12,35 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.461,20 EUR – das entspricht einem Minus von 43,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.087,30 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von BioNTech (ADRs) wird am 29.03.2023 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 34,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com