BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 87,84 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die BioNTech (ADRs)-Papiere um 09:21 Uhr 2,1 Prozent. In der Spitze gewann die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 90,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,00 EUR. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 32.519 Aktien.

Am 16.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 138,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 57,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 5,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 126,29 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

BioNTech (ADRs) gewährte am 06.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 6,98 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 895,30 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 74,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.461,20 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 20.03.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 01.04.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2023 4,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

