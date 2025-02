BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochnachmittag mit Kursplus

So bewegt sich BioNTech (ADRs)

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BioNTech (ADRs) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,2 Prozent auf 120,94 USD.

Um 15:48 Uhr sprang die BioNTech (ADRs)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 120,94 USD zu. Die BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf 121,69 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 118,25 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23.499 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 131,24 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 8,52 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 76,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 36,70 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 136,17 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 04.11.2024. Es stand ein EPS von 0,91 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,73 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,37 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 40,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 973,94 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 10.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 31.03.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -3,231 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie in den Büchern stehen.

