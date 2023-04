BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) präsentiert sich am Mittag fester

Die BioNTech (ADRs)-Aktie konnte um 11:54 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 126,53 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 3.349 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.12.2022 bei 188,99 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Kursplus von 33,05 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2022 auf bis zu 117,08 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,07 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 173,50 USD an.

Am 27.03.2023 lud BioNTech (ADRs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 9,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12,18 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,67 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.278,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.532,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 08.05.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der BioNTech (ADRs)-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 06.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 6,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Milliardenschwere Partnerschaft: BioNTech sichert sich zwei potenzielle Krebsmittel - BioNTech-Aktie steigt an der NASDAQ

Hot Stocks heute: Markt bricht aus - weil alle so negativ sind

BioNTech-Aktie tiefer: Jefferies senkt Ziel für BioNTech auf 145 Dollar - BioNTech-Aktie unter Druck

