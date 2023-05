BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagnachmittag im Minusbereich

Um 16:08 Uhr ging es für die BioNTech (ADRs)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 107,21 USD. In der Spitze fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 106,89 USD. Bei 107,64 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BioNTech (ADRs)-Aktien beläuft sich auf 152.367 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 188,99 USD erreichte der Titel am 16.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 43,27 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 106,89 USD. Dieser Wert wurde am 05.05.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,30 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 166,00 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Am 27.03.2023 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,26 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BioNTech (ADRs) ein EPS von 12,18 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 4.278,30 EUR – das entspricht einem Abschlag von 22,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.532,50 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 08.05.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von BioNTech (ADRs).

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Gewinn in Höhe von 5,57 EUR je Aktie aus.

