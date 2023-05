BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger schicken BioNTech (ADRs) am Freitagvormittag auf rotes Terrain

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 97,52 EUR. In der Spitze fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 97,44 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 97,52 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 3.869 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 185,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 47,54 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.05.2023 bei 97,44 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 0,08 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 166,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 27.03.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,26 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BioNTech (ADRs) ein EPS von 12,18 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.278,30 EUR – das entspricht einem Minus von 22,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.532,50 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 08.05.2023 erwartet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 06.05.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com