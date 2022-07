BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) reagiert am Dienstagvormittag positiv

Das Papier von BioNTech (ADRs) legte um 05.07.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 152,90 EUR. Im Tageshoch stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 152,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 152,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.077 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 11.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 395,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Kursplus von 61,29 Prozent wieder erreichen. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 111,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 37,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 230,57 USD.

BioNTech (ADRs) veröffentlichte am 09.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 14,24 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BioNTech (ADRs) im vergangenen Quartal 6.374,60 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 211,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioNTech (ADRs) 2.048,40 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 08.08.2022 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 07.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 35,62 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com