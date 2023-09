BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) macht am Dienstagnachmittag Boden gut

So entwickelt sich BioNTech (ADRs)

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 122,73 USD.

Um 16:07 Uhr konnte die Aktie von BioNTech (ADRs) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,8 Prozent auf 122,73 USD. Bei 122,74 USD erreichte die BioNTech (ADRs)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 121,87 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 83.614 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.12.2022 bei 188,99 USD. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 53,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 95,51 USD fiel das Papier am 08.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 142,29 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 07.08.2023. Das EPS lag bei -0,79 EUR. Ein Jahr zuvor waren 6,45 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 167,70 EUR in den Büchern – ein Minus von 94,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 3.200,00 EUR erwirtschaftet hatte.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 06.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 04.11.2024 werfen.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,19 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

