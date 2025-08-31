BioNTech (ADRs) Aktie News: Bullen treiben BioNTech (ADRs) am Freitagabend an

Blick auf BioNTech (ADRs)-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Zuletzt sprang die BioNTech (ADRs)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 8,0 Prozent auf 111,77 USD zu.

Das Papier von BioNTech (ADRs) konnte um 20:06 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 8,0 Prozent auf 111,77 USD. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 114,84 USD zu. Bei 112,55 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 378.988 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 18.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 131,24 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 17,42 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 81,84 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie 36,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 135,33 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BioNTech (ADRs) ein Ergebnis je Aktie von -3,62 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat BioNTech (ADRs) im vergangenen Quartal 295,83 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 113,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioNTech (ADRs) 138,55 Mio. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 03.11.2025 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 09.11.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte BioNTech (ADRs) im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -4,914 EUR einfahren.

