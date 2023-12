BioNTech (ADRs) Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von BioNTech (ADRs)

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 98,37 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie wies um 16:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 98,37 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 98,00 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 98,60 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 145.594 BioNTech (ADRs)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,99 USD. Dieser Kurs wurde am 16.12.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 92,12 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,00 USD am 24.10.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 126,29 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Am 06.11.2023 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 6,98 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 74,13 Prozent auf 895,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.461,20 EUR gelegen.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 01.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2023 4,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie beendet NASDAQ-Handel schwächer: JPMorgan stuft BioNTech ab

Moderna-Aktie an der NASDAQ tiefrot: Europäisches Patentamt erklärt Moderna-Patent für ungültig

Eli Lilly-Aktie an der NYSE gesucht: Milliardeninvestition in neues Werk in Alzey