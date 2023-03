BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Vormittag tiefer

Um 09:21 Uhr ging es für die BioNTech (ADRs)-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 122,80 EUR. In der Spitze büßte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 122,35 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 123,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.436 BioNTech (ADRs)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 185,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.08.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 33,94 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.06.2022 bei 111,35 EUR. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 10,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 200,50 USD.

Am 07.11.2022 lud BioNTech (ADRs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,98 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12,35 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 43,14 Prozent auf 3.461,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.087,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 29.03.2023 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 35,36 EUR fest.

