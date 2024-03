BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verteidigt Stellung am Mittwochnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von BioNTech (ADRs) hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der BioNTech (ADRs)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 90,56 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie zeigte sich um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 90,56 USD an der Tafel. Bei 91,75 USD erreichte die BioNTech (ADRs)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 90,56 USD markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,10 USD. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 113.551 Aktien.

Bei 136,92 USD erreichte der Titel am 23.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 51,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 87,93 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem BioNTech (ADRs) seine Aktionäre 2022 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 126,29 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 06.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 6,98 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 74,13 Prozent auf 895,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.461,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 20.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 01.04.2025 präsentieren.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

