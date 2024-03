BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochvormittag in Rot

Kurs der BioNTech (ADRs)

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 83,28 EUR.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:19 Uhr um 0,1 Prozent auf 83,28 EUR ab. Die BioNTech (ADRs)-Aktie sank bis auf 82,82 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,00 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.437 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Bei 125,95 EUR erreichte der Titel am 22.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 51,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,88 EUR am 04.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 126,29 USD.

BioNTech (ADRs) gewährte am 06.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 6,98 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 895,30 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 74,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.461,20 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 20.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 01.04.2025.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

