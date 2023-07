BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) fällt am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 100,25 EUR.

Das Papier von BioNTech (ADRs) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 100,25 EUR abwärts. In der Spitze büßte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 100,10 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 100,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.050 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 186,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.08.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 86,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 91,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 9,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 144,29 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 08.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 14,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1.277,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 79,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.374,60 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 07.08.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 4,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

