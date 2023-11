BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) präsentiert sich am Mittag fester

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,6 Prozent auf 96,35 USD zu.

Die Aktie notierte um 11:58 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 96,35 USD zu. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.253 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.12.2022 bei 188,99 USD. Gewinne von 96,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 88,00 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 8,67 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 136,29 USD.

Am 07.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,79 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,45 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 94,76 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 167,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.200,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 20.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 01.04.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,81 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

