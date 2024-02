BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochvormittag nahezu unverändert

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BioNTech (ADRs)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 89,00 EUR.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie zeigte sich um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 89,00 EUR an der Tafel. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 89,36 EUR an. In der Spitze büßte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 88,92 EUR ein. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,30 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.334 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,30 EUR an. Gewinne von 55,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,22 EUR. Dieser Wert wurde am 23.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 126,29 USD.

Am 06.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,98 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 74,13 Prozent auf 895,30 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.461,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 01.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,25 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

