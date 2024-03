BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) legt am Donnerstagmittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das BioNTech (ADRs)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 91,54 USD.

Um 11:57 Uhr wies die BioNTech (ADRs)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 91,54 USD nach oben. Bisher wurden heute 141 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.03.2023 auf bis zu 136,92 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,93 USD. Dieser Wert wurde am 05.03.2024 erreicht. Abschläge von 3,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2022. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 126,29 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Am 06.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,98 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 74,13 Prozent auf 895,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.461,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die BioNTech (ADRs)-Bilanz für Q4 2023 wird am 20.03.2024 erwartet. Am 01.04.2025 wird BioNTech (ADRs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BioNTech (ADRs) ein EPS in Höhe von 4,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.

