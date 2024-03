BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Donnerstagvormittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 83,52 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:15 Uhr 0,6 Prozent auf 83,52 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BioNTech (ADRs)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 83,52 EUR aus. Bei 83,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.211 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 125,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 33,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,88 EUR. Dieser Wert wurde am 04.03.2024 erreicht. Abschläge von 3,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für BioNTech (ADRs)-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 126,29 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Am 06.11.2023 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,98 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 74,13 Prozent auf 895,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.461,20 EUR in den Büchern gestanden.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 01.04.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,30 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

