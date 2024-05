BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger schicken BioNTech (ADRs) am Nachmittag auf rotes Terrain

So entwickelt sich BioNTech (ADRs)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 91,79 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie wies um 15:50 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 91,79 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 91,63 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,85 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 39.143 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Bei 125,74 USD erreichte der Titel am 01.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,99 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.03.2024 bei 85,27 USD. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 7,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 117,86 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 20.03.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 USD. Im Vorjahresviertel waren 9,57 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,59 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 63,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,36 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 05.08.2024 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 12.05.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2024 -1,754 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

