BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 07.07.2022 12:22:00 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 156,25 EUR. Bei 157,25 EUR erreichte die BioNTech (ADRs)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 156,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 31.312 BioNTech (ADRs)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 395,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 60,44 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2022 Kursverluste bis auf 111,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 230,57 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 09.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 14,24 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 4,39 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.374,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 211,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.048,40 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 08.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 07.08.2023.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 34,87 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock