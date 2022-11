BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) präsentiert sich am Nachmittag fester

Um 04:22 Uhr wies die BioNTech (ADRs)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 157,30 EUR nach oben. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 158,90 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 156,45 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 163.406 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 29.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 332,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 52,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.03.2022 bei 111,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 41,33 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 216,57 USD.

Am 08.08.2022 lud BioNTech (ADRs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 10,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BioNTech (ADRs) im vergangenen Quartal 3.200,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 39,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioNTech (ADRs) 5.308,50 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte BioNTech (ADRs) am 07.11.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 15.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von BioNTech (ADRs).

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2022 33,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Ausblick: BioNTech stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BioNTech-Aktie steigt: China gibt grünes Licht für BioNTech-Impfstoff für Ausländer - Angepasster Impfstoff deutlich wirksamer gegen Omikron

BioNTech will ab 2024 in Ruanda Impfstoffe herstellen - BioNTech-Aktie gewinnt

