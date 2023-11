BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verliert am Dienstagmittag

Kursverlauf

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BioNTech (ADRs) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 99,41 USD abwärts.

Um 11:43 Uhr rutschte die BioNTech (ADRs)-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,3 Prozent auf 99,41 USD ab. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.857 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 16.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 188,99 USD. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 90,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,00 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Abschläge von 11,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 132,43 USD aus.

Am 06.11.2023 hat BioNTech (ADRs) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BioNTech (ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 895,30 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.200,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 72,02 Prozent verringert.

Am 20.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 01.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,01 EUR fest.

