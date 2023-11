BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Vormittag freundlich

Blick auf BioNTech (ADRs)-Kurs

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BioNTech (ADRs) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 93,70 EUR.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 93,70 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 93,70 EUR aus. Bei 92,82 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 7.079 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2022 markierte das Papier bei 177,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 89,91 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.10.2023 Kursverluste bis auf 83,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 11,18 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 136,29 USD angegeben.

BioNTech (ADRs) gewährte am 06.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,45 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 895,30 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 72,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.200,00 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 20.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 01.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2023 3,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

