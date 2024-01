BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittag verlustreich

Aktie im Blick

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 101,65 EUR.

Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 12:01 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 101,65 EUR. Die Abwärtsbewegung der BioNTech (ADRs)-Aktie ging bis auf 101,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 101,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.596 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Kursplus von 42,70 Prozent wieder erreichen. Am 23.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,22 EUR. Mit einem Kursverlust von 18,13 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 126,29 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Am 06.11.2023 lud BioNTech (ADRs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 895,30 EUR in den Büchern – ein Minus von 74,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 3.461,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die BioNTech (ADRs)-Bilanz für Q4 2023 wird am 20.03.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 01.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von BioNTech (ADRs).

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 4,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

NASDAQ-Wert CureVac-Aktie rauscht über 30 Prozent in die Tiefe: CureVac erleidet im Impfstoff-Patentstreit mit BioNTech Rückschlag

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie höher: BioNTech will bei Impfstoffproduktion auf Qualität setzen - Baerbock besucht künftige Werk in Ruanda

NASDAQ-Wert BioNTech-Aktie mit Plus: Weitere Impfschadenklage gerichtlich abgewiesen