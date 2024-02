BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) legt am Donnerstagmittag zu

BioNTech (ADRs) im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 96,41 USD.

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von BioNTech (ADRs) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,4 Prozent auf 96,41 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 4.692 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.02.2023 auf bis zu 147,66 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 53,16 Prozent zulegen. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,72 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 126,29 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 06.11.2023. Das EPS lag bei 0,67 EUR. Im letzten Jahr hatte BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 6,98 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 74,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 895,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.461,20 EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 20.03.2024 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 01.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie in Höhe von 4,25 EUR im Jahr 2023 aus.

