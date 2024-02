BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 95,13 USD zeigte sich die BioNTech (ADRs)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die BioNTech (ADRs)-Aktie um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel bei 95,13 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 95,36 USD. Zwischenzeitlich weitete die BioNTech (ADRs)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 94,29 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 95,20 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 37.079 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 147,66 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,00 USD ab. Abschläge von 7,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 126,29 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 06.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,98 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 895,30 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 74,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.461,20 EUR umgesetzt worden waren.

Am 20.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 01.04.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,25 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

