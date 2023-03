BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Um 11:59 Uhr rutschte die BioNTech (ADRs)-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,7 Prozent auf 128,07 USD ab. Die Anzahl der bisher gehandelten BioNTech (ADRs)-Aktien beläuft sich auf 699 Stück.

Bei 189,07 USD markierte der Titel am 31.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2022 Kursverluste bis auf 117,08 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 200,50 USD aus.

Am 07.11.2022 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,98 EUR. Im Vorjahresviertel waren 12,35 EUR je Aktie erzielt worden. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.461,20 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 43,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.087,30 EUR erwirtschaftet worden waren.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 29.03.2023 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 35,36 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

