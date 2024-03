BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 82,86 EUR abwärts.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:02 Uhr um 0,5 Prozent auf 82,86 EUR ab. In der Spitze büßte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 82,82 EUR ein. Bei 83,32 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 10.455 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,95 EUR erreichte der Titel am 22.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,00 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 04.03.2024 auf bis zu 80,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 2,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem BioNTech (ADRs) seine Aktionäre 2022 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 126,29 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 06.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 6,98 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 74,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.461,20 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 895,30 EUR.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 20.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 01.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,30 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

