BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 90,83 USD nach.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 0,3 Prozent auf 90,83 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die BioNTech (ADRs)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 90,82 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,09 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 41.225 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 136,92 USD erreichte der Titel am 23.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,93 USD. Dieser Wert wurde am 05.03.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 3,20 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 126,29 USD angegeben.

BioNTech (ADRs) veröffentlichte am 06.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BioNTech (ADRs) ein EPS von 6,98 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 74,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 895,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3.461,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 20.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 01.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,30 EUR fest.

