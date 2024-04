BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag mit Abschlägen

So bewegt sich BioNTech (ADRs)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 90,28 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 90,28 USD. Im Tief verlor die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 89,94 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 90,46 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 25.602 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.04.2023 bei 131,40 USD. Mit einem Zuwachs von 45,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.03.2024 bei 85,27 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 5,55 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 118,00 USD.

Am 20.03.2024 lud BioNTech (ADRs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS belief sich auf 1,90 EUR gegenüber 9,26 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 65,43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.479,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.278,30 EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 12.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von BioNTech (ADRs).

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,907 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

