BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,7 Prozent auf 88,80 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:21 Uhr 0,7 Prozent auf 88,80 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab in der Spitze bis auf 88,22 EUR nach. Bei 89,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 10.107 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 185,90 EUR erreichte der Titel am 09.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 109,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 86,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 2,14 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 141,86 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Am 07.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,79 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 14,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 167,70 EUR – das entspricht einem Abschlag von 97,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.374,60 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von BioNTech (ADRs) wird am 06.11.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BioNTech (ADRs) ein EPS in Höhe von 4,80 EUR in den Büchern stehen haben wird.

