BioNTech (ADRs) Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von BioNTech (ADRs)

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 101,15 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 12:02 Uhr 1,2 Prozent auf 101,15 USD. Bisher wurden heute 4.403 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (188,99 USD) erklomm das Papier am 16.12.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 86,84 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 88,00 USD fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 13,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 132,43 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 06.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,98 EUR je Aktie erzielt worden. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 895,30 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 74,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.461,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 20.03.2024 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 01.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2023 4,55 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

